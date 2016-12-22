Twitter прокомментировал запрет рекламы «Лаборатории Касперского»

Сеть микроблогов Twitter в пятницу, 20 апреля, прокомментировала запрет на размещение рекламы «Лаборатории Касперкского», сообщает Reuters.

«Данное решение основано на том, что «Лаборатория Касперского» работает с использованием бизнес-модели, которая по своей сути противоречит приемлемым стандартам рекламы в Twitter», — говорится в заявлении Twitter, полученном агентством Reuters по электронной почте.

Помимо этого, как отмечает агентство, Twitter указал, что решение стало реакцией на предупреждение со стороны министерства национальной безопасности США об угрозе, связанной с тем, что у российского правительства есть доступ к продуктам «Лаборатории Касперского».

В пятницу основатель и основной владелец компании Евгений Касперский сообщил, что в январе 2018 года сеть микроблогов Twitter запретила «Лаборатории Касперского» публиковать рекламу. Он обвинил Twitter в политической цензуре.

Касперский подчеркнул, что в письме Twitter, где назывались причины запрета, указывалось, что «Лаборатория Касперского» «работает по бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы». По словам Касперского, конкретные правила, стандарты и бизнес-практики, которые нарушила компания, в письме от администрации Twitter не указаны.



