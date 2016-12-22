Евгений Касперский обвинил Twitter в политической цензуре

Евгений Касперский заявил, что в январе 2018 года «Лаборатории Касперского» запретили размещать рекламу в Twitter. В открытом письме к главе Twitter Джеку Дорси он назвал это «политической цензурой»

Евгений Касперский (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Генеральный директор «Лаборатории Касперского» Евгений Касперский опубликовал открытое письмо к главе Twitter, Inc (владеет одноименным сервисом микроблогов) Джеку Дорси. В нем Касперский рассказал, что в январе 2018 года администрация Twitter запретила размещать рекламу официальным аккаунтам «Лаборатории Касперского», зарегистрированным в соцсети. В качестве причины запрета Twitter указала на работу по «бизнес-модели, которая не соответствует стандартам приемлемой рекламы», говорится в выложенном Касперским документе. Сам Евгений Касперский назвал действия соцсети «политической цензурой».

«Я несколько раз вчитывался в эту формулировку и, честно говоря, так и не понял, каким боком она относится к нам. Одно могу сказать точно: никаких писаных и неписаных правил мы не нарушали, а бизнес-модель у нас самая обычная для IT-индустрии. Мы пользователям — защиту, а они нам за это — деньги», — написал Касперский. Он отметил, что конкретные правила, стандарты и бизнес-практики, которые нарушила компания, в письме от администрации Twitter не указаны. «Этот запрет, на мой взгляд, противоречит декларируемому Twitter принципу freedom of expression (свободы выражения. — РБК)», — заявил он. Согласно опубликованным документам, «Лаборатория Касперского» после введения запрета направляла официальное обращение к Twitter с просьбой убрать ограничения для размещения рекламы на аккаунтах компании, но вновь получила ответ о несоответствии ее бизнес-модели правилам соцсети.

За 2017 год «Лаборатория Касперского» потратила на рекламу в Twitter порядка €75 тыс. Компания продвигала посты о том, как пользователям защититься от эпидемий вирусов, шифрующих данные, как обучать детей «цифровой безопасности» и др., следует из заявления компании. «Twitter играет на руку киберпреступникам, когда мешает нам доносить до пользователей потенциально важную информацию о защите от вымогателей», — заявил Касперский. Он потребовал, чтобы из правил Twitter были убраны пункты, позволяющие «ограничивать доступ этичного и легального бизнеса к платформе безо всякого объяснения или без четко описанных причин». «Иначе под маской борьбы с насилием и ненавистью мы получим политическую цензуру», — возмутился топ-менеджер.

Касперский также заявил, что даже в случае снятия запрета со стороны Twitter в этом году компания не намерена размещать рекламу в Twitter и направит запланированный на это бюджет в некоммерческую организацию «Фонд электронных рубежей» (EFF), которая борется за свободу слова в Сети.

Представитель Twitter не ответил на запрос РБК на момент публикации.