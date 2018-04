Генерал США заявил о невлиянии санкций на космическую программу России

Антироссийские санкции Запада не оказали влияния на российскую военно-космическую программу. Об этом в интервью Politico заявил глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Он считает, что политическая изоляция не замедлила российскую программу ни в ядерной, ни в космической областях.

По словам Хайтена, россияне «продолжают делать заявления о том, что модернизируют свои ядерные силы и космические силы». «И я могу сказать вам, и это не секрет, что они этим [реально] занимаются», — добавил он.

21 марта Хайтен заявил, что у США нет защиты от российского и китайского гиперзвукового оружия. Единственное, что Соединенные Штаты могут противопоставить такому оружию, по его словам, — «угроза ядерного возмездия».

Вице-премьер Дмитрий Рогозин 19 апреля заявил, что Россия не сдает своих позиций в космической сфере и рассчитывает восстановить лидерство на рынке ракет-носителей.​ Так он ответил на статью в издании Ars Technica, которая озаглавлена Russia appears to have surrendered to SpaceX in the global launch market («Россия, похоже, капитулировала перед SpaceX на мировом рынке космических запусков»).