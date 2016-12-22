На борту летевшего из Бангкока в Москву самолета умер пассажир
Общество, 16:08
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На борту летевшего из Бангкока в Москву самолета умер пассажир
На борту самолета, летевшего из Бангкока в Москву, умер пассажир. Об этом РБК сообщил источник в авиадиспетчерских службах.
Мужчина умер, когда самолет находился в небе над Индией. «Было принято решение продолжить рейс и сесть в аэропорту Шереметьево», — рассказал источник. Он добавил, что в таких случаях возможна экстренная посадка, однако экипаж и пассажиры согласились на то, чтобы самолет приземлился уже в Москве.
Ранее о смерти пассажира на борту самолета сообщил источник агентства «Интерфакс», однако, по его информации, самолет следовал из Москвы в Бангкок, и после ЧП на борту его развернули и он полетел обратно в Шереметьево.