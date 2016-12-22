Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен гостиницами перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор выявил 591 случай завышения цен гостиницами накануне чемпионата мира по футболу. Совокупная сумма штрафов достигает почти 7 млн руб., сообщается на сайте ведомства.

«В целом был выявлен 591 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 30 случаев) и 135 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проверочные работы проводились по Москве и Санкт-Петербургу, Татарстану и Мордовии, Краснодарскому краю, а также Волгоградской, Самарской, Нижегородской, Калининградской, Свердловской и Ростовской областям, где будут проходить матчи чемпионата мира.

В отношении гостиниц проведено 1270 внеплановых проверок, возбуждено в общей сложности 1558 дел об административных правонарушениях.

Ранее, 12 апреля, Роспотребнадзор обнаружил 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание в преддверии ЧМ-2018. Также были выявлены 113 случаев отсутствия у отелей свидетельств о прохождении классификации.

В ведомстве добавили, что потребители могут обратиться к специалистам Роспотребнадзора за консультацией «по вопросам ценообразования на гостиничные номера, по реализации продукции с символикой Чемпионата и другим аспектам защиты прав потребителей» по Всероссийской горячей линии.