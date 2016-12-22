Роспотребнадзор выявил 561 случай завышения цен отелями перед ЧМ-2018

Роспотребнадзор в ходе проверок выявил 561 случай завышения цен гостиница в преддверии чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«В целом было выявлено 561 случай завышения цен на гостиничное обслуживание (за неделю выявлено 22 случая) и 113 случаев отсутствия у гостиниц свидетельств о прохождении классификации», — говорится в сообщении.

В отношении гостиниц проведено 1184 внеплановых проверки, возбуждено в общей сложности 1499 дел об административных правонарушениях. «В совокупности Управлениями по субъектам Российской Федерации подано 173 иска в суд в защиту неопределенного круга потребителей, в настоящее время дела готовятся к рассмотрению», — добавили в Роспотребнадзоре. Совокупная сумма наложенных административных штрафов составила около 6 млн руб.

В начале марта Роспотребнадзор сообщил, что во время проверки в преддверии чемпионата мира по футболу обнаружил 438 случаев завышения цен на гостиничное обслуживание. Также были выявлены 94 случая отсутствия у отелей свидетельств о прохождении классификации.