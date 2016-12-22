Врачи выписали выпрыгнувшего при пожаре из окна «Зимней вишни» мальчика

В Кемерово из Областной детской клинической больницы выписали 11-летнего Сергея Москаленко, который выпрыгнул из окна четвертого этажа во время пожара в ТЦ «Зимняя вишня» 25 марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на медицинское учреждение.

«Мальчик сегодня выписан, состояние у него хорошее, он может ходить, сидеть», — заявили в больнице.

По словам собеседника агентства, мальчик в течение месяца будет проходить осмотры в поликлинике, к которой он относится, после чего он пройдет повторный курс реабилитации.​

Москаленко поступил в больницу 25 марта в 17:30 по местному времени (13:30 мск). Его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

«У подростка были диагностированы отравление продуктами горения, ушиб печени, сердца, почек, легких, перелом костей таза без смещения, рваная рана щечной области», — уточнили медицинские сотрудники.

Отмечалось, что главной проблемой были поврежденные легкие — он находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта.

При пожаре 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово погибли родители и младшая сестра мальчика. В течение всего курса лечения в больнице с ним находилась его бабушка.

В Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. М.А. Подгорбунского сообщили ТАСС, что «сегодня готовят к выписке» еще одного пострадавшего — 18-летнего Ивана Заварзина, который также выпрыгнул из окна четвертого этажа при пожаре в кемеровском ТЦ.

Жертвами трагедии в Кемерово 25 марта стали 64 человека, в том числе 41 ребенок. Расследование на данный момент продолжается.

