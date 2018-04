FT сообщила о возможном уходе фонда Сороса из Венгрии

Фонд американского миллиардера Джорджа Сороса «Открытое общество» может закрыть свое отделение в Будапеште, если парламент страны Венгрии примет без изменений пакет законопроектов, известный как «Стоп Сорос». Об этом сообщает источник, близкий к ситуации, пишет газета The Financial Times.



Как отмечает газета, данный законопроект направлен на то, чтобы ограничить деятельность негосударственных организаций (НГО). The Financial Times отмечает, что венгерское правительство, которое настроено против мигрантов полагает, что Сорос и его фонд хотят, чтобы граждане из исламских стран прибыли в Венгрию и Европейский Союз.

В Венгерском правительстве разработали законопроект, известный как «Стоп-Сорос». Его авторы хотят обязать НГО, которые работают с мигрантами, получить лицензию от министерства иностранных дел. Кроме того, законопроект предлагает обязать проводить в подобных организациях проверки, которыми будет заниматься служба безопасности. В том случае, если такая НГО получит лицензию, то она будет обязана выплачивать 25% налог за зарубежное финансирование.

В «Открытом обществе» заявили, что организация «пристально следит» за ситуацией с данным законопроектом, который «сильно ограничит деятельность гражданского общества в Венгрии». «Мы рассматриваем разные варианты, потому что безопасность наших сотрудников в Будапеште и целостность нашей работы имеют первостепенное значение», — отметили в «Открытом обществе».



Источник Financial Times, знакомый с ситуацией отметил, что пока никакого решения в организации принято не было. Но также рассматривается вариант закрытия офиса «Открытого общества» в Венгрии, и переносе его в Вену или Берлин, в том случае если законопроект «Стоп Сорос» будет принят в существующей редакции. Собеседник издания отметили, что в организации боятся, что офис будет незащищен от полицейских рейдов, которые подразумевает законопроект.



Издание отмечает, что в отделении в Будапеште работают 100 человек, 50 из которых граждане Венгрии. В случае закрытия, финансирование грантов в Будапеште продолжится, но только через другие европейские офисы.

В начале октября власти Венгрии послали гражданам страны 8 млн писем, с описанием, так называемого плана Сороса, по которому он якобы планировал «затопить» страну и ЕС мигрантами, чтобы власти европейских стран содержали их. Также премьер-министр Виктор Орбан говорил, что Сорос внедрил своих сторонников в органы власти ЕС и венгерские оппозиционные партии, чтобы продвигать свои «глобалистские ценности».

На эти заявления в ноябре 2017 года Сорос заявил, что таким образом Орбан планирует обмануть избирателей и удержаться у власти. По его словам, венгерское правительство «разжигает ненависть и вводит в заблуждение», что является «настоящей трагедией для Венгрии».



В апреле в Венгрии прошли парламентские выборы. По их итогам, Победа досталась правящей партии во главе с премьером Виктором Орбаном «Фидес — Венгерский гражданский союз». Ее представили займут 133 мест из 199 в парламенте.



Состояние Джорджа Сороса, по данным Forbes, на март 2018 год оценивается в $8 млрд. В рейтинге миллиардеров он занимает 190 место.