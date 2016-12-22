Лидеры проигравших на выборах в Венгрии партий решили уйти у отставку

Лидеры венгерских партий, которые не смогли добиться победы на парламентских выборах в стране, объявили об уходе в отставку, сообщает Reuters. В частности о намерениях оставить свои посты заявили руководители партий «За лучшую Венгрию» («Йоббик»), занявшей второе место, и Социалистической партии, завершивших выборы на третьем месте.
«Мы не смогли достигнуть нашей цели — победить на выборах и добиться перемен в правительстве. «ФИДЕС» снова победила», — заявил лидер партии «Йоббик» Габор Вона.
«Мы считаем себя ответственными за то, что произошло, мы признаем решение избирателей», — сказал своим сторонникам и журналистам лидер Социалистической партии Дьюла Мольнар.
Победу на выборах, согласно подсчету более 90% бюллетеней, одержала правящая партия действующего премьера страны Виктора Орбана «ФИДЕС — Венгерский гражданский союз». Это уже третья победа Орбана подряд на парламентских выборах в Венгрии. Партии «ФИДЕС» по предварительным данным достается 133 из 199 мест в парламенте. Партия « Йоббик», как ожидается, получит 26 мест, социалисты будут представлены в парламенте 20 депутатами.
Орбан, не дожидаясь окончательных итогов выборов, уже объявил о победе своей парти на выборах. «Мы победили, Венгрия одержала великую победу», – сказал он своим сторонникам. «Мы одержали решающую победу, получив возможность защитить Венгрию», – добавил он.
Орбан провозгласил себя спасителем христианской культуры Венгрии, выступая против миграции мусульман в Европу, отмечает Reuters. В интервью немецкому изданию Bild в январе этого года Орбан назвал беженцев, прибывающих в страну, «мусульманскими захватчиками».