Минобороны обнаружило за неделю 18 самолетов-разведчиков у границ России

За неделю у российский границ вели воздушную разведку 18 летательных аппаратов. Об этом сообщает Министерство обороны России. Эти данные приводятся на официальной газете ведомства «Красная звезда».



Как отмечается в инфографике, опубликованной изданием, российские самолеты вылетали пять раз на перехват зарубежных летательных аппаратов. «Пять вылетов выполнено на перехват и сопровождение дежурными силами ПВО», — указано в инфографике.



В сообщении отмечается, что воздушные границы России нарушены не были.



На прошлой неделе, 13 апреля, Министерство обороны России сообщило, что за семь дней 24 иностранных летательных аппарата проводили разведку у российских границ. Тогда для перехвата было совершено четыре вылета российской авиации. В конце марта российское военное ведомство заявило о 23 иностранных летательных аппаратов у границ России.