Минобороны подсчитало 24 самолета-разведчика у границ России за неделю

За неделю 24 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ России, нарушений воздушного пространства страны «не допущено». Об этом говорится в сводке газеты Минобороны «Красная Звезда».

«Четыре вылета выполнено на перехват [иностранных самолетов] и сопровождение дежурными силами ПВО», — указано в инфографике.

В начале апреля четыре военных самолета из США, Великобритании, Швеции и командования НАТО, а также беспилотник провели разведку у границ России в регионе Балтики. 30 марта Минобороны зафиксировало 23 иностранных летательных аппарата у российских границ.