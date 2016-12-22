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Минобороны подсчитало 24 самолета-разведчика у границ России за неделю
Политика, 04:45
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Минобороны подсчитало 24 самолета-разведчика у границ России за неделю

За неделю 24 иностранных летательных аппарата провели разведку у границ России, нарушений воздушного пространства страны «не допущено». Об этом говорится в сводке газеты Минобороны «Красная Звезда».

«Четыре вылета выполнено на перехват [иностранных самолетов] и сопровождение дежурными силами ПВО», — указано в инфографике.

В начале апреля четыре военных самолета из США, Великобритании, Швеции и командования НАТО, а также беспилотник провели разведку у границ России в регионе Балтики. 30 марта Минобороны зафиксировало 23 иностранных летательных аппарата у российских границ.

Теги: Разведка , Минобороны , Самолет
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