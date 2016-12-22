Сенат США назначил нового директора NASA

Сенат США утвердил конгрессмена-республиканца от штата Оклахома Джеймса Брайденстайна на должности директора Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Об этом сообщается на сайте NASA.



Брайденстайн назвал свое назначение «честью». «Я очень признателен, что мне дали эту возможность, и я снова благодарю президента Дональда Трампа и вице-президента Майкла Пенса за их доверие. Я жду с нетерпением возможности работать с выдающейся командой NASA, чтобы воплотить в жизнь видение президента американского лидерства в космосе», — заявил он.

Нового главу NASA также поздравил Майкл Пенс. Об этом он написал на своей странице в Twitter. По его словам, под новым руководством «Америка будет снова лидером космоса». «Мы ждем с нетерпением начала работы с Брайденстайном, чтобы восстановить наследие Америка, как лидера в космосе, которое является неотъемлемой частью нашей национальном безопасности и процветания», — написал Пенс.

Как сообщается на личном сайте Брайденстайна, он стал конгрессменом в 2012 году. Кроме того, он был членом комитета по вооруженным силам, науке, космосу и технологиям. Ранее он служил в морской авиации на протяжении девяти лет.