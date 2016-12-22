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Додон подарил Лукашенко мед и орехи «в обмен» на белорусские тракторы
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Додон подарил Лукашенко мед и орехи «в обмен» на белорусские тракторы
Политика, 21:21
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Додон подарил Лукашенко мед и орехи «в обмен» на белорусские тракторы

Президент Молдавии Игорь Додон подарил белорусскому коллеге Александру Лукашенко домашнее вино собственного приготовления, мед и орехи. Лукашенко в свою очередь передал молдавскому президенту несколько белорусских тракторов и уборочную технику. Об этом сообщает агентство Infotag.md.

В настоящее время Лукашенко находится в Молдавии с официальным двухдневным визитом. Додон рассказал, что накануне показал Лукашенко свою загородную резиденцию. «Я подарил господину Лукашенко несколько ящиков вина, а также несколько бочек, в которых поместилось несколько сот литров домашнего вина, сделанного мною. Также подарили мед и орехи», — сказал политик.

Президенты двух стран договорились о приезде Лукашенко в Молдавию в конце сентября — начале октября. «Мы соберем немного винограда, сделаем вино, я покажу технологию», — пояснил Додон. Лукашенко пообещал приехать на сбор винограда. «Если не в нынешнем году, то в следующем — обязательно», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко и Додон за рулем тракторов «Беларусь» засеяли кукурузой участок поля в Институте растениеводства «Порумбень» недалеко от Кишинева. Додон пообещал отправить урожай с этого участка в Белоруссию.

Подаренную белорусским лидером Молдавии уборочную технику и тракторы распределит Додон. На следующей неделе он поедет в разные населенные пункты, чтобы вручить машины.

В конце марта президент Белоруссии поручил белорусским экспортерам искать новые рынки для экспорта из-за проблем с поставками в Россию. У Россельхознадзора периодически возникают претензии к белорусской животноводческой продукции.

Теги: Александр Лукашенко , Игорь Додон , Молдавия , Белоруссия
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