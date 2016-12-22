Рауль Кастро назвал своего возможного преемника на посту главы компартии

Новый глава Государственного совета Кубы Мигель Диас-Канель может, «когда придет время», занять и пост первого секретаря компартии республики вместо Рауля Кастро. Об этом заявил, выступая в парламенте, нынешний руководитель партии Рауль Кастро, передает Reuters.

Рауль Кастро является первым секретарем кубинской компартии с апреля 2011 года. Сейчас политику 86 лет.

Национальное собрание Кубы 19 апреля избрало 52-летнего Мигеля Диаса-Канеля главой Госсовета республики. Это высшая должность в стране. Диас-Канель пришел на смену Раулю Кастро, став первым после революции 1959 года кубинским лидером не из семьи Кастро.

Революция на Кубе началась в 1953 году и закончилась в 1959 году победой «Движения 26 июля», во главе которого были Фидель Кастро и Че Гевара. Результатом вооруженной борьбы с силами режима Фульхенсио Батисты стало установление на Кубе режима социалистической республики.