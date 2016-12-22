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Фильм Триера покажут в Каннах после семилетнего перерыва
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Фильм Триера покажут в Каннах после семилетнего перерыва
Общество, 19:02
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Фильм Триера покажут в Каннах после семилетнего перерыва

Новый фильм датского режиссера Ларса фон Триера покажут на Каннском кинофестивале 2018, это первое появление Триера в программе фестиваля с 2011 года, когда режиссера объявили персоной нон грата за симпатии Гитлеру, сообщает Variety со ссылкой на организаторов.

На фестивале покажут картину Триера «Дом, который построил Джек», в которой рассказывается о 12 годах из жизни серийного убийцы.

В 2011 году Триер во время обсуждения своего фильма «Меланхолия» сказал о симпатии к Адольфу Гитлеру. «Я бы не назвал его хорошим парнем, но я могу его понять и даже немного симпатизирую ему», — сказал Триер, завершив свой монолог фразой «окей, я нацист».

Организаторы Каннского фестиваля тогда объявили Триера персоной нон грата, но не сняли его фильм с программы. Сыгравшая в «Меланхолии» главную роль актриса Кирстен Данст получила тогда награду за лучшую женскую роль. Сам Триер позднее заявил, что его делом занимается французская прокуратура, которая пытается выяснить, не нарушили ли высказывания режиссера законодательство Франции, запрещающее восхваление военных преступлений.

Фильмы Триера неоднократно демонстрировались в Каннах. В 2000 году режиссер получил Золотую пальмовую ветвь за «Танцующую в темноте». А в 1996 году за фильм «Рассекая волны» он получил приз жюри.

Каннский кинофестиваль 2018 пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт. Также в жюри войдет российский режиссер Андрей Звягинцев.

В конкурсную программу фестиваля включен фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о рок-музыканте Викторе Цое, а также ленты ​Жан-Люка Годара, Маттео Гарроне, ​Кристофа Оноре, Пола Павликовски, ​Джафара Панахи.
 

Теги: Каннский кинофестиваль , Ларс фон Триер
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