Звягинцев стал членом жюри Каннского кинофестиваля

Российский режиссер Андрей Звягинцев вошел в состав жюри 71-го Каннского кинофестиваля. Об этом сообщил гендиректор киносмотра Тьерри Фремо, передает радиостанция Europe 1.

«Я могу подтвердить, что Андрей Звягинцев будет в жюри. Он сейчас проходит интенсив по английскому языку», — сказал Фремо.

Каннский фестиваль пройдет с 8 по 19 мая. Жюри в этом году возглавит австралийская актриса Кейт Бланшетт.

Ранее стало известно, что в конкурсную программу включили новый фильм Кирилла Серебренникова «Лето» о начале карьеры рок-музыканта Виктора Цоя. Также за «Золотую пальмовую ветвь» будут бороться картины Жан-Люка Годара, Маттео Гарроне, ​Кристофа Оноре, Пола Павликовски, ​Джафара Панахи.

В прошлом году фильм Звягницева «Нелюбовь» получил приз жюри каннского фестиваля — третью по значимости награду конкурса. В 2011 году он получил главный приз в категории «Особый взгляд» за фильм «Елена», а в 2014 году — премию за лучший сценарий с «Левиафаном».

Звягинцев также был номинирован на «Оскар-2018» с картиной «Нелюбовь», но не получил статуэтки.