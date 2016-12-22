Макрон объяснил неучастие Германии в ударе по Сирии

Германия не участвовала в операции коалиции США, Великобритании и Франции против Сирии из-за того, что конституция страны не позволяет канцлеру Ангеле Меркель принять решение оперативно. Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон, его выступление транслировалось в Twitter Елисейского дворца.



«До проведения военной операции мы проводили консультации с канцлером Германии», — сказал Макрон. По его словам, было необходимо действовать оперативно и «без недель обсуждений и дебатов в парламенте»

Предполагаемая химическая атака произошла в сирийском городе Дума в начале апреля. Западные страны возложили ответственность за это на режим президента Сирии Башара Асада. 12 апреля Меркель заявила, что Германия не будет принимать участие в военной операции в Сирии, хотя ФРГ и считает, что применение химоружия неприемлимо. В ночь на 14 апреля США, Франции и Великобритании нанесли ракетный удар по Сирии. Согласно заявлению, целью были объекты инфраструктуры, задействованные в применении химоружия.