СК отказался возбудить дело о пытках анархиста Филенкова сотрудниками ФСБ

Военное следственное управление Следственного комитета по Западному военному округу отказалось возбуждать уголовное дело по жалобе на пытки арестованного по «делу антифашистов» активиста Виктора Филинкова. Это следует ​из соответствующего уведомления, которое передали РБК правозащитники «Зоны права».

Как отмечается в документе, в возбуждении уголовного дела отказано 17 апреля на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ (отсутствие в деянии состава преступления).

В ходе проверки было установлено, что повреждения на теле активиста появились во время его транспортировки в СИЗО. Однако в документе отмечается, что факт нанесения повреждений сотрудниками ФСБ подтверждается только словами Филинкова и его жены, причем последняя знает об этом от адвоката. Также в постановлении говорится, что Филенков не сразу сообщил о противоправных действиях сотрудников ФСБ, что не позволило надлежащим образом зафиксировать телесные повреждения.

Отмечается, что применение к Филинкову электрошокера было обоснованным, поскольку подозреваемый предпринял попытку сбежать из движущегося автомобиля. при этом уточняется, что действия сотрудников ФСБ «не повлекли существенного нарушения прав и законных интересов Филенкова».

Газета «Коммерсантъ» 19 апреля сообщила, что руководивший, по словам Филинкова, пытками старший оперуполномоченный ФСБ капитан Константин Бондарев, в 2017 году получил от Заксобрания Санкт-Петербурга грамоту за «образцовое выполнение служебного задания».

Программиста и активиста Филинкова задержали в Пулково 24 января. О его исчезновении изначально заявила супруга после того, как он перестал выходить с ней на связь. Впоследствии оказалось, что его задержали в аэропорту Пулково сотрудники правоохранительных органов, в отношении него возбужили дело об участии в террористическом сообществе (ч. 2 ст. 205.4). 25 января суд арестовал его на два месяца по подозрению в участии в анархистской террористической организации «Сеть».

Позднее Филинков сообщил, что при задержании подвергся избиениям и ударами электрошокером, в начале февраля он послал заявление в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу. Его адвокат обратился в прокуратуру, но удовлетворить его просьбу там отказались. В прокуратуре заявили, что у них не хватает полномочий для рассмотрения такой жалобы и посоветовали написать заявление о возбуждении уголовного дела обратиться в Военный следственный отдел. Адвокат Филинкова пообещал обратиться в ЕСПЧ, а также направил жалобу военным следователям.