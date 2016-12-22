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Путин обсудил с Совбезом удар коалиции по Сирии
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Путин обсудил с Совбезом удар коалиции по Сирии
Война в Сирии, 16:32
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Путин обсудил с Совбезом удар коалиции по Сирии

Президент Владимир Путин обсудил с постоянными членами Совбеза России ситуацию в Сирии. Об этом говорится в сообщении, которое опубликовано на сайте Кремля. Президент рассказал участникам совещания о своих контактах за последние дни с главами некоторых иностранных государств и правительств по сирийской проблематике на фоне ситуации, которая сложилась после недавних ударов стран Запада по Сирии.

Предполагаемая химическая атака на сирийский город Думу произошла в начале апреля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о 43 погибших и 500 пострадавших в результате химатаки. Западные страны обвинили режим президента Сирии Башара Асада в химатаке. Дамаск отрицает эти обвинения.​ США, Великобритания и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по сирийским объектам, которые по их данным использовались для хранения и производства химического оружия.

Теги: Владимир Путин , Совбез России , паводки , Сирия
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