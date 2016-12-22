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В МИДе рассказали о состоянии здоровья ливийского фельдмаршала Хафтара
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В МИДе рассказали о состоянии здоровья ливийского фельдмаршала Хафтара
Политика, 16:43
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В МИДе рассказали о состоянии здоровья ливийского фельдмаршала Хафтара

Сообщения о критическом состоянии командующего Ливийской национальной армией фельдмаршала Халифы Хафтара, который был госпитализирован на прошлой неделе, не подтверждаются. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, трансляция которого ведется на сайте ведомства.

«Поступала постоянно весьма противоречивая информация о здоровье командующего. Однако высказывавшиеся в СМИ опасения в связи с его якобы критическим состоянием не подтвердились. Как нам сообщали наши контакты из официальных структур на востоке Ливии, включая представителей командования Ливийской национальной армии, упомянутые слухи оказались сильно преувеличенными. А связанные с ними прогнозы тоже не сбылись», — сказала Захарова.

Говоря о ситуации в Ливии в целом, она отметила, что обстановка там сложная. Политический процесс в стране пробуксовывает, несмотря на предпринимаемые при посредничестве ООН усилия, добавила официальный представитель МИД России.

На прошлой неделе издание Le Monde сообщило, что у 74-летнего Хафтара предположительно произошел инсульт. Телеканал France 24 передавал, что ливийский фельдмаршал был сначала доставлен в госпиталь столицы Иордании, а потом — в больницу в Париже. При этом в Ливийской национальной армии его госпитализацию отрицали.

Под контролем Халифы Хафтара находятся районы близ городов Бенгази и Тобрук. ​

После свержения в 2011 году Муаммара Каддафи единый центр управления в Ливии так и не сформировался. На западе власть находится в руках у президентского совета и правительства национального согласия, созданных при поддержке совбеза ООН. Восток и часть юга контролирует палата представителей Ливии, избранная в 2014 году. Ее поддерживает Ливийская национальная армия Ливии во главе с Хафтаром. Юго-запад и некоторые населенные пункты на юге контролируются национальными меньшинствами.

Теги: Ливия , Халифа Хафтар , МИД России
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