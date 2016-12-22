СМИ сообщили о госпитализации маршала Ливии Халифа Хафтара

Командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар был доставлен в больницу в Париже. Об этом сообщает Le Monde со ссылкой на источники.

По их словам, 74-летнего Хафтара госпитализировали после того, как в иорданской столице Амман у него, предположительно, произошел инсульт.

По информации телеканала France 24, инсульт у фельдмаршала произошел в городе Бенгази в Ливии, после чего его доставили в госпиталь в Амман, а уже потом перевезли в парижскую больницу. Как отмечает телеканал, первые сообщения о госпитализации Хафтара появились во вторник, 10 апреля.

При этом, как пишет France 24, пресс-секретарь Ливийской национальной армии в разговоре с ливийским телеканалом Al-Nabaa TV опроверг информацию о госпитализации фельдмаршала. По его словам, у Хафтара не было инсульта.

Фельдмаршал Халифа Хафтар контролирует районы близ городов Бенгази и Тобрук. ​После свержения в 2011 году бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи в стране не сформировался единый центр управления. На западе власть находится у президентского совета и правительства национального согласия (ПНС) в Триполи, которые были созданы весной 2016 года при поддержке Совета Безопасности ООН. Это правительство официально признается ООН в качестве легитимного. Восток и частично юг Ливии находится под контролем избранной в 2014 году палаты представителей Ливии, известной как «правительство в Тобруке». Парламент в Тобруке поддерживает Национальная армия Ливии во главе с Халифой Хафтаром. Юго-запад и некоторые населенные пункты на юге контролируются национальными меньшинствами, в частности туарегами.