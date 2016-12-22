Замглавы Минстроя предложил заменить радиоточки в квартирах на интернет

Нормы, которые обязывают оборудовать квартиры в новых жилых домах радиоточками, следует заменить на требования создавать в квартирах на этапе строительства точки доступа к интернету. Об этом заявил заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис во время выступления на Ялтинском международном экономическом форуме, передает корреспондент РБК.

«Коллеги, давайте заменим радиоточки на автоматический доступ в интернет. Уберем проблему висящих проводов, «соплей» в подъездах», — предложил он.

Чибис также рассказал о планах по автоматизации контроля и учета потребленных коммунальных услуг. «Наша задача — обеспечить и технологические, и юридические решения, чтобы в течение шести лет постепенно, поэтапно мы перешли на абсолютно цифровой учет потребления коммунальных услуг», — сказал он. ​

В конце марта Минстрой разработал проект поправок в Жилищный кодекс о порядке госучета жилищного фонда и проведения технического обследования многоквартирных домов (МКД). Техобследование многоквартирных домов будет теперь проводиться каждые пять лет и только специализированными организациями. Его результаты оформят в виде технического паспорта дома, он станет неотъемлемой частью технической документации на МКД.