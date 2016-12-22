Минстрой обяжет сантехников носить бахилы на вызовах

Новые стандарты сервиса управления многоквартирными домами коснутся внешнего вида сотрудников управляющих компаний. Об этом заявил замминистра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, сообщает «Интерфакс». Сантехников обяжут носить бахилы при обслуживании квартир.

«Внешний вид — важный элемент обслуживания. Странно, когда в ХХI веке сантехник в кирзовых сапогах через всю квартиру идет. Нужно бахилы носить», — сказал замминистра.

По словам Чибиса, изменения коснутся также работы аварийных и диспетчерских служб. Регламентируется скорость приема заявлений и реакции на них. Все звонки граждан теперь должны записываться. «Поскольку сейчас часто бывает так: приходит проверка в управляющую компанию по жалобе заявителя, у компании есть журнал вызовов. И перед проверкой нужная страница из него просто вырывается», — пояснил он.

В конце марта Минстрой разработал проект поправок в Жилищный кодекс о порядке госучета жилищного фонда и проведения технического обследования многоквартирных домов (МКД). Техническое обследование многоквартирных домов теперь будет проводиться каждые пять лет и только специализированными организациями. Его результаты оформят в виде технического паспорта дома, он станет неотъемлемой частью технической документации на МКД.

Информация о состоянии и характеристиках таких домов будет доступна для всех собственников квартир и помещений на информационном портале ГИС ЖКХ, сказал журналистам глава Минстроя Михаил Мень.

Позже министр пообещал, что новые стандарты сервиса управляющих компаний не приведут к росту стоимости их услуг. «Для недопущения необоснованного роста платежей за жилищные услуги мы также ввели обязанность управляющих организаций представлять собственникам расшифровку всех затрат на управление домом», — пояснил Мень.