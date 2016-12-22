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Активисты рассказали о задержаниях у свалки в Коломне
«Мусорное» дело, 15:44
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Активисты рассказали о задержаниях у свалки в Коломне

Правоохранительные органы задержали под Коломной на стихийной акции протеста четырех местных жителей, которые встали на пути фур из Москвы, собиравшихся завезти мусор на свалку «Воловичи». Об этом РБК сообщил представитель инициативной группы Вячеслав Егоров.

«Жители 3,5 недели не пускают на полигон московский мусор. Но сейчас пошел поток — одна фура, вторая, третья. Люди начали ходить по переходам, [чтобы не пустить грузовики на свалку]. Там стоял регулировщик. В итоге четырех человек, которые стояли прямо на пути фур, задержали», — сказал Егоров.

По его словам, всего на территорию полигона проехала одна фура из Москвы, еще две развернули правоохранительные органы, так как «у них что-то не так с документами». Всего на акции сейчас находятся более 50 человек, отметил Егоров.

В ГУ МВД по Подмосковью РБК сообщили, что уточняют информацию о задержании четырех человек.

В пресс-службе администрации Коломенского городского округа РБК сказали, что ведут диалог с активистами и проводят встречи, последняя из которых была 14 апреля.

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4 апреля в Минэкологии сообщили РБК, что на полигоне «Воловичи» под Коломной обнаружили разлив фильтрата. Свалочный фильтрат — это воды, проходящие через полигон: растаявший снег, дождь или влага, которая поступает вместе с отходами. Смешавшись с грунтовыми и талыми водами, фильтрат может распространиться на несколько километров и загрязнить почву и водоемы, объяснил координатор токсической программы «Гринпис» Алексей Киселев.

Задержание людей у свалки «Воловичи» начались в конце марта. Местные жители жалуются, что от полигона исходит неприятный запах — из-за этого дети себя плохо чувствуют.

Протесты из-за свалок также проходят в подмосковном Волоколамске, где в больницы в марте попали более 50 детей.

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Теги: Свалка , полигон , Полиция
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