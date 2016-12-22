Минобороны анонсировало встречу начальника Генштаба с главкомом НАТО

Начальник Генштаба Валерий Герасимов прибыл с рабочим визитом в Баку, где планирует встретиться с главнокомандующим объединенных вооруженных сил (ОВС) НАТО Кертисом Скапарротти. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны, передает «РИА Новости».

Стороны обсудят вопросы военной деятельности НАТО и России в европейском регионе и ситуацию в Сирии, говорится в сообщении. «Во время рабочей поездки Герасимов будет принят президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым», — отметили в ведомстве.

На прошлой неделе заместитель генсекретаря НАТО Роуз Готтемюллер в интервью газете «Коммерсантъ» рассказала, что между Кертисом Скапарроти и Валерием Герасимовым 21 марта состоялся телефонный разговор, а позднее они решили встретиться на третьей неделе апреля. «Считаю это очень хорошим индикатором того, что каналы коммуникации [между НАТО и Россией] работают», — говорила она.

Готтемюллер предположила, что на встрече стороны обсудят укрепление транспарентности и предсказуемости в отношениях и предотвращение инцидентов и наращивание недоверия. Она также высказала мнение, что отношения между странами Североатлантического альянса и Россией «напряженные», однако холодной войны между ними нет. «Даже когда у нас есть серьезные разногласия, у нас остаются каналы для диалога», — сказала заместитель генсекретаря НАТО. Она подчеркнула, что альянс не хочет конфликта, однако он не мог оставить без ответа «противоправные действия России: от захвата Крыма и дестабилизации Донбасса до вмешательства в политические процессы стран — членов НАТО и последних событий в Великобритании».

В конце марта генсек НАТО Йенс Столтенберг объявил о решении отозвать аккредитацию у семи членов постпредства России при НАТО и аннулировать запрос еще по трем дипломатам. Он пояснил, что эта мера связана с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском городе Солсбери. Столтенберг подчеркнул, что Брюссель поддерживает позицию Лондона, который считает Москву причастной к отравлению. Россия обвинения неоднократно отрицала.