Президент Киргизии отправил правительство в отставку

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке правительства республики. Об этом сообщается на сайте главы Киргизии.

Жээнбеков, руководствуясь конституцией Киргизии, отправил кабмин в отставку в связи с недоверием парламента (Жогорку Кенеша), говорится в сообщении. Отмечается, что все члены правительства продолжат свою работу до формирования нового состава кабинета министров.​ Указ президента вступает в силу с момента подписания.

Ранее парламент республики выразил недоверие правительству во главе с премьер-министром Сапаром Исаковым. За это решение проголосовали 102 депутата. Против выступили пять парламентариев.

Три фракции киргизского парламента 17 апреля признали неудовлетворительным отчет кабинета министров по итогам работы за 2017 год. Депутаты объяснили свое недовольство неисполнением бюджета страны, неэффективной подготовкой к отопительному сезону, отсутствием государственного контроля во время проведения модернизации Бишкекской ТЭЦ и рядом других причин.