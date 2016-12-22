Экс-модель Playboy заявила о праве открыто говорить о связи с Трампом

Бывшая модель журнала Playboy Карен Макдугал урегулировала спор с компанией American Media Inc, которая издает таблоид National Enquirer, и теперь может открыто рассказывать о связи с Дональдом Трампом до его избрания на пост президента США. Об этом сообщает CNN со ссылкой на заявление Макдугал.

«Я рада, что достигла соглашения с AMI (American Media Inc) на моих условиях, и это возвращает мне права на историю моей жизни и освобождает меня от этого контракта, который я подписала два года назад, будучи в заблуждении», — приводит телеканал слова экс-модели Playboy. Она подчеркнула, что ее целью с самого начало было восстановление прав, а не достижение какой-либо финансовой выгоды. В American Media Inc также отметили, что компания рада достигнутому соглашению с Макдугал.

Ранее бывшая модель рассказала CNN, что у нее был роман с Трампом на протяжении 10 месяцев, который начался спустя несколько месяцев, после того как супруга нынешнего президента США Мелания Трамп родила сына.

В середине января The Wall Street Journal сообщала, что компания — издатель таблоида National Enquirer заплатила Карен Макдугал $150 тыс. за рассказ о возможных связях с Трампом, который на тот момент был кандидатом в президенты от республиканцев. В результате таблоид историю бывшей модели так и не опубликовал. Официально издатель таблоида объяснил выплату денег гонораром Макдугал за появление на обложке журнала и за колонки о фитнесе.