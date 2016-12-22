В ДТП в Кемеровской области погибли три человека

На территории Юргинского района Кемеровской области произошло ДТП с участием легкового автомобиля Toyota Camry и грузовика «Газель», в результате погибли три человека, еще пятеро получили ранения. Об этом сообщает ГУ МВД по региону.
«По предварительным данным, водитель автомобиля Toyota, следовавший в сторону Томска, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с грузовым транспортом», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в аварии погибли три пассажира Toyota — мужчина и две женщины. Кроме того, различные ранения получили еще пять человек, включая 4-летнего ребенка и водителя «Газели».
В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 5 ст. 264 УК (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).