Суд отклонил апелляцию экс-президента Бразилии на приговор о коррупции

Городской суд Порту-Алегри отклонил третью и последнюю по счету, апелляцию, которая подала защита бывшего президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силва на обвинительный приговор, предусматривающий лишение свободы политика сроком на 12 лет, передает O Globo.

Сама апелляция носила технический характер. Даже в случае удовлетворения, обвинительный приговор да Силве не был бы изменен. Теперь, как отмечает издание, адвокаты экс-главы государства могут обратиться в высший и верховный суды Бразилии.

Лула да Силва начал отбывать наказание по делу о коррупции в субботу, 14 апреля. Сейчас он находится в заключении в городе Куритиба. Да Силва предстал перед судом по обвинениям в коррупции в 2016 году, в июле 2017 года его приговорили к девяти с половиной годам тюремного заключения, позднее этот срок был увеличен до 12 лет и одного месяца. Против него было выдвинуто пять коррупционных обвинений.