В Бразилии в беспорядках из-за ареста экс-президента пострадали 9 человек
Политика, 10:18
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В Бразилии в беспорядках из-за ареста экс-президента пострадали 9 человек
В Бразилии по меньшей мере девять человек были ранены в результате беспорядков у здания Федеральной полиции в городе Куритиба, куда для отбывания наказания доставили бывшего президента страны Луиса Инасиу Лулу да Силву. Об этом сообщает Globo со ссылкой на полицию.
По информации телеканала, в числе пострадавших оказался ребенок, также был ранен военный. Протестующие выступали против ареста бывшего главы государства.
О том, что Луис Инасиу Лула да Силва сдался властям стало известно в ночь на 8 апреля. Бразильский суд 6 апреля признал его виновным по делу о коррупции и выдал ордер на его арест. Политик должен был сдаться местным властям до 17:00 по местному времени (23:00 мск) пятницы, 6 апреля, однако добровольно и в срок он этого не сделал.