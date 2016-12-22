Трамп назвал условия для введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Японии Синдзо Абэ во Флориде заявил, что Вашингтон наложит новые санкции против России, «когда она их заслужит». Прямая трансляция переговоров Трампа и Абэ велась на сайте Белого дома.

«Мы введем санкции как только они [Россия] действительно этого заслужат», — сказал Трамп, отвечая на соответствующий вопрос. Также глава Белого дома сказал, что никто не занимает более жесткую позицию в отношении России, чем он. «Не было никого более жесткого в отношении России, чем президент Дональд Трамп», — подчеркнул он.

При этом Трамп добавил, что было бы неплохо наладить отношения с Россией. «Если бы мы поладили с Китаем, если бы поладили с Россией, если бы поладили с Японией и другими странами — это хорошо, а не плохо», — отметил американский лидер.

Также Трамп во время встречи рассказал о суровой схватке между американцами и русскими в Сирии. «У нас была очень суровая схватка в Сирии. Месяц назад схватка между американскими солдатами и русскими. Тогда много людей погибло, и это очень печально», — сказал он.