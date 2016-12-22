С Байконура стартовала ракета «Протон-М» с военным спутником «Благовест»

С космодрома Байконур в Казахстане стартовала ракета-носитель «Протон-М» с российским военным спутником, передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

«Пуск ракеты-носителя тяжелого класса «Протон-М» с космическим аппаратом в интересах Минобороны России успешно осуществлен с космодрома Байконур», — сообщили в военном ведомстве.

В министерстве отметили, что все предстартовые операции и старт ракеты-носителя «Протон-М» прошли в штатном режиме. «Средства наземного автоматизированного комплекса управления контролировали проведение пуска и полет ракеты-носителя. Точное время старта — 01:12 мск», — уточнили в Минобороны.

В 01:22 мск разгонный блок «Бриз-М» с военным спутником штатно отделился от третьей ступени ракеты-носителя «Протон-М». Выведение космического аппарата на расчетную орбиту с помощью разгонного блока «Бриз-М» займет несколько часов, отметили в оборонном ведомстве.

Генеральный директор компании «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнева» Николай Тестоедов ранее сообщил ТАСС, что 19 апреля с Байконура будет запущен на орбиту второй российский военный спутник «Благовест». Первый «Благовест» был запущен с Байконура 17 августа 2017 года. Минобороны планирует к 2020 году развернуть группировку из четырех «Благовестов». Третий и четвертый аппараты будут готовы к отправке на орбиту в текущем году. «Благовест» предназначен для обеспечения высокоскоростного доступа в интернет, передачи данных, а также телефонной и видеосвязи, говорится на сайте производителя аппарата.