Премьер Украины предложил отменить желтый сигнал светофора

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поручил проработать вопрос об отмене желтого сигнала светофора в стране. Об этом сообщает газета «Украинская правда».

По словам замминистра инфраструктуры Юрия Лавренюка, поручением займутся МВД Украины, Укравтодор и Государственная службе безопасности на транспорте. Лавренюк отметил, что анализ «последних резонансных ДТП» показал, что все они связаны с проездом на желтый сигнал светофора.

«Многие страны в мире отказываются от желтого сигнала светофора, должен быть только красный и зеленый — и самая жесткая ответственность за нарушение проезда на запрещающий сигнал», — добавил Лавренюк.

17 апреля жертвами ДТП в Кривом Роге в Днепропетровской области Украины стали восемь человек, еще 18 пострадали. Там столкнулись легковой автомобиль Mazda, микроавтобус и автобус. Четверых пострадавших госпитализировали в крайне тяжелом состоянии. В автобусе находились работники одного из городских предприятий.

После аварии полиция возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой гибель нескольких лиц).