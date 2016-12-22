Восемь человек погибли в ДТП в Кривом Роге на Украине

В результате столкновения легкового автомобиля Mazda, микроавтобуса и автобуса утром в Кривом Роге (Днепропетровская область Украины) погибли восемь и пострадали более 18 человек. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Национальной полиции Украины на своей странице в Facebook.
Пострадавшие госпитализированы, четверо из них находятся в крайне тяжелом состоянии.
Известно, что автобус перевозил сотрудников одного из предприятий Кривого Рога.
По факту ДТП полицейские возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее за собой гибель нескольких лиц).
Сообщение о ЧП поступило в правоохранительные органы в 5:53 по местному времени (соответствует московскому). ДТП произошло на перекрестке улиц Металлургов и Героев АТО. Сейчас на месте аварии работают следователи.