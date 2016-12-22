Восемь человек погибли в ДТП в Кривом Роге на Украине

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Суд приговорил к 4,5 годам колонии виновника крушения Ил-18 в Якутии

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В Пентагоне заявили о непричастности США к обстрелу по авиабазе в Сирии

Сирийская авиабаза Шайрат в Хомсе подверглась ракетному обстрелу

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В Танзании не менее девяти человек погибли из-за ливней