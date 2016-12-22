Путин назвал газомоторное топливо приоритетным для России

Применение газомоторного топлива является приоритетным для России, вместе с тем нужно уделять больше внимания вопросам экологии. Об этом заявил президент Владимир Путин на совещании с членами правительства, сообщает «РИА Новости».

«Для нашей страны использование газомоторного топлива является даже более приоритетным. Ясно, что мы должны больше и больше внимания уделять вопросам экологического характера, и видим тенденции, которые в мировой экономике происходят, в том числе в автомобилестроении, имею в виду значительное увеличение использования электромобилей», — сказал Путин.

Видео: kremlin.ru

По словам главы Минэнерго Александра Новака, правительство разработает комплексную программу развития рынка газомоторного топлива, в которую включит льготы и другие преимущества для владельцев транспорта на газомоторном топливе. В программу также войдет «стимулирование приобретения транспортных средств и стимулирование субъектов Российской Федерации и мэров крупных городов более активно заниматься этими вопросами».

В свою очередь, министр транспорта Максим Соколов заявил, что около 8% автобусов (70 тыс.) в России работают на газомоторном топливе. В городах доля таких автобусов составляет 28%. Наибольшее количество таких транспортных средств находится в Тверской и Иркутской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, в Красноярске и Самаре. «В нашей стране при собственных ресурсах было бы правильно использовать этот потенциал и возможности для развития газомоторного топлива», — подчеркнул Соколов.