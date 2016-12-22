Путин объяснил уход водителей из «Газпрома» фразой «сливать нечего»

Президент рассказал о массовом уходе водителей из «Газпрома» после перевода автопарка компании на газомоторное топливо. «Сливать нечего», — объяснил их действия Путин

Фото: Евгений Павленко / «Коммерсантъ»

К масштабным увольнениям водителей «Газпрома» привел перевод автопарка компании на газомоторное топливо. Об этом в среду, 27 декабря, на заседании Госсовета заявил президент Владимир Путин.

«Газпром» свой автотранспорт начал переводить на газомоторное топливо. К чему привело сразу? К массовому увольнению водителей. Сливать нечего», — сказал Путин (цитата по «Интерфаксу»). «А что в армии, что в Министерстве обороны в целом и в других ведомствах происходит? Думаю, что комментарии излишни», — добавил Путин.

Несмотря на сложившуюся тенденцию, президент поддержал идею перевода принадлежащих предприятиям автомобилей на газ. Он подчеркнул, что газомоторное топливо экологически чистое и его запасов в России достаточно.

«А реализация нефти и нефтепродуктов на внешнем рынке выгоднее даже, чем реализация самого газа. А внутри страны он будет продаваться с большим экономическим эффектом и будет создавать безусловное конкурентное преимущество для всей экономики», — сказал Путин.

Он подчеркнул, что поддержка практики перевода транспорта на газовое топливо должна продолжаться как на правительственном, так и на региональном уровнях.

Представитель «Газпрома» отказался от комментариев.

«Газпром» уже несколько лет проводит программу по переводу своего корпоративного транспорта на природный газ. По данным на ноябрь 2016 года, доля газомоторных автомобилей в автопарке «Газпрома» составляла 26%. Компания обещала продолжать эту программу.

«Реализация этой программы уже принесла существенный экономический эффект: суммарно в 2014–2015 годах и за десять месяцев текущего [2016] года от замещения жидкого моторного топлива газомоторным «Газпром» сэкономил более 1,3 млрд руб.», — сообщала в прошлом году компания.