Гидрометцентр объявил желтый уровень опасности в Москве

В Москве и еще десяти регионах Центрального федерального округа на 19 апреля объявлен желтый уровень опасности в связи с сильным ветром, сообщается на сайте Гидрометцентра.



В ведомстве предупредили о сильном ветре в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Курской, Московской, Орловской, Рязанской и Смоленской областях. В Тамбовской области желтый уровень опасности объявлен из-за тумана.

Согласно классификации Гидрометцентра, желтый уровень означает, что погода потенциально опасна.

Ранее в центре погоды «Фобос» москвичей предупредили о снеге и заморозках, которые ожидаются в Москве в начале следующей недели. По данным синоптиков, циклон пришел в столицу 18 апреля, с собой он принес дожди, облака и холодный воздух.