В США самолет совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей

Следовавший по маршруту Нэшвилл — Финикс самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление авиакомпании.

Самолет благополучно сел в международном аэропорту Нэшвилла, никто не пострадал. В настоящий момент самолет отправлен в ремонт, пассажирам предоставили другой борт.

Накануне лайнер Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии из-за взрыва двигателя. Самолет следовал по маршруту Нью-Йорк — Даллас. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро были ранены. Всего на борту находились 144 пассажира и пять членов экипажа.