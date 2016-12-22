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В США самолет совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей
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В США самолет совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей
Общество, 16:18
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В США самолет совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей

Следовавший по маршруту Нэшвилл — Финикс самолет авиакомпании Southwest Airlines совершил аварийную посадку из-за столкновения с птицей. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на заявление авиакомпании.

Самолет благополучно сел в международном аэропорту Нэшвилла, никто не пострадал. В настоящий момент самолет отправлен в ремонт, пассажирам предоставили другой борт.

Накануне лайнер Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines совершил экстренную посадку в аэропорту Филадельфии из-за взрыва двигателя. Самолет следовал по маршруту Нью-Йорк — Даллас. В результате взрыва погиб один человек, еще семеро были ранены. Всего на борту находились 144 пассажира и пять членов экипажа.

Теги: Самолет , аварийная посадка
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