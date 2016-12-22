Ваш браузер использует блокировщик рекламы
Он мешает корректной работе сайта.
Добавьте www.rbc.ru в белый список. Как это сделать.
ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Дальний Восток
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 62,05 60,86 EUR Нал. 76,97 75,24 USD Бирж. 61,56 +0,39 EUR Бирж. 76,13 +0,41 USD ЦБ. 61,15 -1,13 EUR ЦБ. 75,84 -1,00 EUR/USD 1,24 -0,00 BTC/USD Бирж. 7894,90 -96,20 MOEX 2191,19 +2,22% RTS 1121,48 +3,35% Brent 71,70 +0,18% DJIA 24789,10 +0,88% Nasdaq 7281,10 +1,74% FTSE 7226,05 +0,39%
Один человек погиб при взрыве двигателя вылетевшего из Нью-Йорка самолета
Лента новостей
Госдеп заявил о планах обсудить вопрос пролетов авиалайнеров над Россией 00:49, Политика Трамп рассказал о прямых переговорах с КНДР на самом высоком уровне 00:30, Политика Один человек погиб при взрыве двигателя вылетевшего из Нью-Йорка самолета 00:11, Общество Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе в выдаче визы 17 апр, 23:35, Общество Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией 17 апр, 23:23, Политика Центр примирения завершил гуманитарную операцию в Восточной Гуте 17 апр, 23:08, Политика Мэр Новосибирска коммунист Локоть объявил о губернаторских амбициях 17 апр, 23:06, Политика Тест: какая соцсеть исчезнет в 2018 году 17 апр, 22:59, РБК и Билайн Fitch оценило риски российских банков от новых санкций США 17 апр, 22:50, Финансы Володин гарантировал отсутствие санкций против 90 американских лекарств 17 апр, 22:35, Политика Почему Telegram не удалось заблокировать: 4 вопроса о судьбе мессенджера 17 апр, 22:32, Технологии и медиа В Персидский залив упал вертолет иранской нефтяной компании 17 апр, 22:32, Общество Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда» 17 апр, 22:29, Технологии и медиа Сенаторы предложили запретить рекламу лекарств на телевидении 17 апр, 22:00, Общество Лидер протеста в Армении пообещал создать революционный комитет 17 апр, 21:54, Политика Генпрокуратура рассказала о своей роли в увольнении вице-президента РЖД 17 апр, 21:28, Политика Путин поздравил Саргсяна с назначением на пост премьера Армении 17 апр, 21:27, Политика МВФ предсказал замедление мировой экономики 17 апр, 21:21, Экономика В ООН раскритиковали Россию за блокировку Telegram 17 апр, 21:13, Технологии и медиа Появилось видео с Рыбкой и Лесли перед судом в Таиланде 17 апр, 21:09, Общество Сборная Украины по борьбе выступит в России вопреки запрету властей 17 апр, 20:50, Спорт Разработчик «Новичка» заявил о потере его свойств в жидком виде 17 апр, 20:43, Политика Британские депутаты не получили право вето на действия армии за рубежом 17 апр, 20:34, Политика Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии 17 апр, 20:32, Общество Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России 17 апр, 20:28, Политика РФС признался в невозможности отменить желтую карточку Федора Смолова 17 апр, 20:17, Спорт Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС 17 апр, 20:10, Политика Moody’s понизило рейтинг банка «Возрождение» из-за кредитов собственнику 17 апр, 19:58, Финансы
Один человек погиб при взрыве двигателя вылетевшего из Нью-Йорка самолета
Общество, 00:11
0
Один человек погиб при взрыве двигателя вылетевшего из Нью-Йорка самолета

При экстренной посадке в аэропорту Филадельфии самолета Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего по маршруту Нью-Йорк — Даллас, погиб пассажир, сообщает телеканал NBC.

По его данным, у самолета спустя 20 минут после взлета взорвался один из двигателей, после чего обломки выбили иллюминатор воздушного судна, в результате инцидента произошла разгерметизация. Пассажиры самолета рассказали, что одну из женщин, летевших на этом рейсе, затянуло в иллюминатор, однако ее удалось затащить обратно в самолет.

Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии
Общество

Всего на борту находились 144 пассажира и пять членов экипажа. В результате произошедшего один человек погиб, еще семеро получили ранения, отмечает телеканал.

Об экстренной посадке самолета авиакомпании Southwest Airlines в Филадельфии из-за проблем с двигателем вечером 17 апреля сообщил CNN. Собеседники телеканала рассказали, что один пассажир после посадки самолета был госпитализирован.

Теги: Самолет , Boeing 737 , Southwest Airlines , Филадельфия , Нью-Йорк , Даллас , взрыв , двигатель ...
Главное
Трамп рассказал о прямых переговорах с КНДР на самом высоком уровне Политика
Материалы по теме
Самолет авиакомпании Southwest экстренно приземлился в Филадельфии Общество
В Германии при столкновении двух небольших самолетов погибли два человека Общество
При крушении самолета под Липецком погиб замглавы летно-спортивного клуба Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Дальний Восток
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© ЗАО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться
Оповещения RBC.RU
Вы можете получать оповещения от RBC.RU в вашем браузере
Подписаться Отменить подписку
×
Ваш браузер устарел
Пожалуйста, обновите его или установите новый.
Ваш браузер не обновлялся уже несколько лет. За это время некоторые сайты стали использовать новые технологии, которые он не поддерживает и не может корректно отобразить страницу. Чтобы это исправить, попробуйте установить новый браузер.