Один человек погиб при взрыве двигателя вылетевшего из Нью-Йорка самолета

При экстренной посадке в аэропорту Филадельфии самолета Boeing 737-700 авиакомпании Southwest Airlines, следовавшего по маршруту Нью-Йорк — Даллас, погиб пассажир, сообщает телеканал NBC.
По его данным, у самолета спустя 20 минут после взлета взорвался один из двигателей, после чего обломки выбили иллюминатор воздушного судна, в результате инцидента произошла разгерметизация. Пассажиры самолета рассказали, что одну из женщин, летевших на этом рейсе, затянуло в иллюминатор, однако ее удалось затащить обратно в самолет.
Всего на борту находились 144 пассажира и пять членов экипажа. В результате произошедшего один человек погиб, еще семеро получили ранения, отмечает телеканал.
Об экстренной посадке самолета авиакомпании Southwest Airlines в Филадельфии из-за проблем с двигателем вечером 17 апреля сообщил CNN. Собеседники телеканала рассказали, что один пассажир после посадки самолета был госпитализирован.