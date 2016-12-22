Небензя заявил о невозможности «под бомбами» лишить Асада власти в Сирии

В Ижевске приостановили сборку Lada Vesta из-за дефицита топливных баков

Госдеп заявил о планах обсудить вопрос пролетов авиалайнеров над Россией

Трамп рассказал о прямых переговорах с КНДР на самом высоком уровне

Один человек погиб при взрыве двигателя вылетевшего из Нью-Йорка самолета

Племянница Скрипаля пожалуется в ООН при повторном отказе в выдаче визы

Госдеп заявил о подготовке авиакомпаний США к запрету пролета над Россией

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Мэр Новосибирска коммунист Локоть объявил о губернаторских амбициях

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Основной акционер Qiwi назвал блокировку Telegram «путем в никуда»

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Лидер протеста в Армении пообещал создать революционный комитет

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Сборная Украины по борьбе выступит в России вопреки запрету властей

Разработчик «Новичка» заявил о потере его свойств в жидком виде

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Советник Трампа подтвердил рассмотрение новых санкций против России

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Еврокомиссия поддержала вступление Македонии и Албании в ЕС

Moody’s понизило рейтинг банка «Возрождение» из-за кредитов собственнику