Власти закроют интернат в Челябинске после дела о сексуальном насилии

В Челябинской области власти закроют интернат, где расследуют дело о сексуальном насилии над воспитанниками, сообщили Ura.ru в пресс-службе правительства региона.

Основанием для закрытия названа чрезвычайная ситуация в муниципалитете, причиной которой стала авария на водоводе в марте 2017 года. Воспитанников учреждения переведут в другие учреждения, а сотрудников уволят в соответствии с трудовым законодательством.

О возбуждении уголовного дела в отношении педагогов одного из интернатов Челябинской области, подозреваемых в изнасилованиях семи сирот в возрасте от 10 до 14 лет, стало известно в феврале. О фактах насилия дети рассказали приемным родителям, у которых они сейчас воспитываются. В марте следователи сообщили, что не нашли доказательств причастности работников детдома к преступлениям и оставили их свидетелями. Подозреваемым остается индивидуальный предприниматель, который, по данным следствия, проникал с помощью выданного ему разрешения в детдом. Он находится под арестом, ему грозит до 20 лет лишения свободы.