В Москве воспитанники детского сада отравились растворителем

В Москве четверо воспитанников одного из детских садов были госпитализированы с признаками отравления растворителем «Уайт-спирит». По факту произошедшего Следственный комитет проводит проверку, сообщается на канале ведомства в TamTam.



Инцидент произошел 17 апреля. «После занятий по физкультуре воспитательница по просьбе детей дала им попить из бутылки, стоявшей на столе в зоне для питания. После этого четверо детей в возрасте 4–5 лет были госпитализированы. Их жизни ничто не угрожает», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в бутылке был растворитель, который несколькими днями ранее во время проведения субботника развела другая воспитательница детского сада, чтобы удалить пятна со своей одежды.

Следователи опрашивают всех сотрудников учреждения.

17 апреля в Республике Тува девять школьников выпили из найденной во дворе бутылки спиртосодержащую жидкость, после чего их госпитализировали с отравлением. Согласно проведенной экспертизе, в бутылке был этиленгликоль.