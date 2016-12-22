Установлено отравившее подростков в Туве вещество

В Республике Тува в результате экспертизы установили спиртосодержащее вещество, которым отравились девять подростков. Об этом сообщается на официальном портале региона.

«По результатам проведенной экспертизы причиной отравления девяти подростков в селе Торгалыг Улуг-Хемского района стал этиленгликоль», — говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты проверки подтвердили устное описание отравляющей жидкости. Подростки говорили, что жидкость была сладкой на вкус и маслянистой на вид.

Все пострадавшие подростки проходят лечение в больницах. Их жизни ничего не угрожает. «Отрицательных и побочных явлений не наблюдается», — отметили в региональном минздраве.

17 апреля стало известно, что в Туве девять подростков попали в больницу из-за отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пять из них находились в тяжелом состоянии. Все пострадавшие являются учениками седьмого-девятого классов.

В ходе расследования установили, что 15 апреля два ученика третьего и четвертого классов нашли бутылку с неизвестной жидкостью во дворе пустующего дома. Они перелили ее в несколько бутылок, одну из которых нашел несовершеннолетний мальчик, распивший жидкость с друзьями. По словам родителей, ночью подросткам стало плохо, у них началась рвота. После этого родители обратились к медикам.

Этиленгликоль — органическое соединение, двухатомный спирт. В очищенном виде представляет собой прозрачную бесцветную жидкость маслянистой консистенции без запаха. Токсичен.