Матвиенко пообещала «болезненные и чувствительные» контрсанкции

Ответные меры России на зарубежные санкции будут болезненными и чувствительными для стран, вводящих ограничения. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, передает ТАСС.

«Те, кто вводит санкции против России, должны понимать, что они будут чреваты серьезными последствиями для инициаторов этих санкций, тех, кто запустил этот разрушительный механизм против международного сотрудничества. Наш ответ будет точечным, болезненным и чувствительным», — сказала она.

Спикер СФ подчеркнула, что ни одна из мер не повредит россиянам. Закон о контрсанкциях, по ее словам, должен быть принят в весеннюю сессию парламента.

13 апреля спикер Госдумы Вячеслав Володин и лидеры фракций внесли на рассмотрение нижней палаты закон об ответных мерах на новые санкции США. Речь идет о прекращении сотрудничества с американцами в некоторых сферах, а также ограничении или остановке импорта ряда товаров.

США представили новый санкционный список 6 апреля. В него вошли российские бизнесмены, топ-менеджеры госкомпаний, а также чиновники и 14 российских компаний.