Эксперт увидел потенциал роста поставок российского оборудования для НПЗ

Российские производители способны нарастить поставки оборудования для нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) с текущих 30 до 80%. Об этом заявил начальник управления технологических партнерств и импортозамещения «Газпром нефти» Михаил Кузнецов на Национальном нефтегазовом форуме, передает корреспондент РБК.

По расчетам Кузнецова, благодаря этому в экономику страны можно было бы привлечь порядка 3 трлн руб., но есть ряд помех. К ним, в частности, эксперт отнес условия, которые лицензиары технологий (патентообладатели) нефтепереработки выдвигают по поставке оборудования.

Кузнецов также предложил изменить существующий порядок, чтобы поставщики оборудования сначала проходили сертификацию и аккредитацию у российских нефтяных компаний, а уже затем — у западных лицензиаров.

Он отметил, что для создания российских технологий нефтепереработки нужна господдержка. Сейчас, по его словам, создается рабочая группа с участием Минпромторга и Российского союза промышленников и предпринимателей.