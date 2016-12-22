Нефтяникам смягчат штрафы за срыв сроков геологоразведки

Минприроды под давлением нефтяников согласилось смягчить свою инициативу о 100-кратных штрафах за срыв сроков геологоразведки: из них будут вычитаться все понесенные обладателями лицензий затраты на поиск нефти и газа

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Министерство природных ресурсов и экологии России (Минприроды) скорректировало не устроивший нефтяную отрасль законопроект о стократном штрафе за нарушение сроков геолого-разведочных работ на суше, говорится в протоколе прошедшего 2 апреля 2018 года в ведомстве совещания под руководством министра Сергея Донского (есть у РБК), в котором приняли участие представители крупных нефтяных компаний.

Как сообщили РБК три участника совещания, два из которых из частных нефтяных компаний и один — из государственной, законопроект в текущем виде устраивает нефтяников.

Представитель Минприроды Николай Гудков сообщил РБК, что законопроект сейчас проходит процесс доработки с участием нефтяных компаний и основные их замечания учтены. По его словам, документ будет внесен в правительство в апреле, а в Госдуму поступит в мае-июне.

Представители крупнейших игроков отрасли — «Роснефти» и ЛУКОЙЛа — от комментариев отказались.

Касается всех

Проект поправок к закону «О недрах», предусматривающих введение штрафных санкций за нарушение сроков геолого-разведочных работ (для суши это пять лет, в отдельных регионах — семь), Минприроды внесло в правительство в начале октября прошлого года. Если компания не успела вовремя сделать сейсморазведку и пробурить указанное в лицензии количество скважин, но хочет продолжить работать на участке, то, согласно поправкам, увеличивался регулярный платеж за пользование недрами за каждый последующий год владения лицензией.

При разведке месторождений нефти и газа сейчас такой платеж осуществляется ежегодно в размере до 540 руб. за кв. км при среднем размере участка от 200 до 1,5 тыс. км. Поправки предполагали, что за первый год просрочки максимальная ставка регулярного платежа увеличивается в два раза, за второй год — в десять раз, за третий и последующие годы — в 100 раз. Предполагалось, что новая редакция закона вступит в силу с 1 января 2018 года.

По данным Минприроды, предоставленным РБК, сейчас выдано 487 лицензий на геологоразведку нефти и газа, по 160 из них (32,8% от общего количества участков) превышен срок изыскательских работ. По словам министра природных ресурсов Сергея Донского, незначительный размер регулярных платежей сейчас позволяет недобросовестным компаниям в течение долгого времени держать у себя участки недр исключительно для перепродажи без цели самостоятельного проведения на них геолого-разведочных работ. Ведомство считает, что таким компаниям мало угрозы досрочного отзыва лицензий Роснедрами за нарушение обязательств: нужно наказывать их платежами.

Однако в ходе обсуждения законопроекта восемь крупных нефтяных компаний, включая «Роснефть», ЛУКОЙЛ и «Газпром нефть», выступили против «в связи ‎с возможностью возникновения негативных последствий в виде необоснованного увеличения финансовой нагрузки на хозяйствующие субъекты».

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Эта позиция отражена в подготовленном Минэкономразвития отрицательном заключении относительно регулирующего воздействия законопроекта, опубликованном на портале regulation.gov.ru. «При стократном увеличении регулярный платеж будет соразмерен стоимости проведения работ по сейсморазведке на конкретно взятом участке недр, что приведет к дополнительной финансовой нагрузке и возникновению риска отказа данного недропользователя от лицензионного участка», — пояснило Минэкономразвития. Ведомство рассчитало, что закон коснется 5699 компаний, а платежи для нарушителей вырастут с 2,6 млрд до 261,6 млрд руб. в год в случае трех и более лет продления геологоразведки.

В середине сентября прошлого года главы «Роснефти», ЛУКОЙЛа, «Сургутнефтегаза» и «Газпром нефти» Игорь Сечин, Вагит Алекперов, Владимир Богданов и Александр Дюков обратились к Владимиру Путину с письмом, в котором возражали против принятия поправок (копия письма есть у РБК). 14 октября 2017 года президент поставил резолюцию «согласен» на письме своего помощника Андрея Белоусова, в котором тот предложил перенести вступление поправок в силу на 1 января 2019 года (копия есть у РБК).

«Как справедливо отмечено в обращении, зачастую слабая изученность предоставляемых в пользование участков и длительные сроки получения разрешений на землепользование, лесопользование, водопользование приводят к объективным задержкам в процессе поиска и оценки углеводородов», — писал Белоусов. Он отмечал также, что компании, приобретая месторождения на аукционах и в 2016–2017 годах, заплатили за них 9,3 млрд руб. «Другими словами, добросовестные недропользователи сами не заинтересованы в искусственном затягивании сроков поисковых работ», — отмечает он, добавляя, что мораторий по неналоговым платежам для предпринимателей установлен до 1 января 2019 года.

Нефтяники также указывали, что принятие поправок приведет к необоснованному росту фискальной нагрузки, которая вырастет с 246,4 млн руб. в 2016 году до 18,58 млрд руб. в 2019 году и достигнет 23% от ежегодного финансирования геологоразведки на суше, что может привести к отказу компаний работать на таких участках и сдаче ими лицензий.

Штрафовать бездельников

Власти прислушались к мнению отрасли, и законопроект был отправлен на доработку. Новая версия предполагает учитывать все произведенные за время действия лицензии затраты на геологоразведку при расчете регулярного платежа. По мнению компаний, понесенные затраты обычно выше увеличенного регулярного платежа, предлагаемого Минприроды.

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

«Сейчас закон переделали так, что для компаний, которые хотя бы скважину пробурили на участках, где у них есть лицензия, повышенных платежей не будет. Закон коснется только реальных бездельников. Однако смысла держать лицензии и торговать ими сейчас нет: покупатели не платят за участки с неподтвержденными запасами. Если затраты на геологоразведку будут вычитаться из повышенных регулярных платежей, мы не пострадаем, потому что эти затраты выше платежей. Но, по сути, даже сейчас закон носит не стимулирующий геологоразведку, а фискальный характер — это попытка собрать дополнительные деньги с отрасли», — отметил один из собеседников РБК, участвовавших в совещании от лица одной из нефтяных компаний.

«Минприроды согласилось учитывать при расчете регулярного платежа все исторические затраты компаний на геологоразведку на весь срок действия лицензий, а не за последние 3–4 года, как в прежней редакции, а также не применять повышающие коэффициенты, если произошла сдача 25% разведочной площади и были выполнены все работы, то есть организация все сделала, ничего не нашла, но хочет продолжить геологическое изучение», — пояснил один из собеседников РБК (это также отражено в протоколе совещания). По его мнению, надо «не делать на участке вообще ничего, чтобы заслужить повышающие коэффициенты».​

Декан факультета геологии и геофизики нефти и газа РГУ им. Губкина Александр Лобусев согласен, что сейсморазведка и бурение скважин — более серьезная статья расходов, чем регулярные платежи за пользование недрами даже с учетом штрафных санкций Минприроды. Стоимость трехмерной сейсморазведки на суше, по его словам, составляет порядка 40 тыс. руб. за 1 кв. км, бурения одной поисковой скважины — около $100 млн для месторождений Восточной Сибири. В текущей редакции, как считает он, закон не повредит тем, кто реально бурит и исследует свои участки, и закроет лазейку для номинальных держателей лицензий.