Песков прокомментировал план Авакова по возвращению Донбасса

Проблему Донбасса можно решить только при реализации минских договоренностей. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК. Таким образом он прокомментировал предложенный главой МВД Украины Арсеном Аваковым план по возвращению Донбасса Украине.

«Вы знаете, что по Донбассу есть минские договоренности и как раз проблема Донбасса может решаться по общему консенсусу только по реализации минских договоренностей, которые полностью торпедируются и блокируются украинской стороной», — сказал Песков.

Представитель Кремля добавил, что российские власти считают упоминание Крыма в этом контексте неуместным, так как полуостров является регионом России.

Накануне Аваков представил план возвращения Донбасса, состоящий из «мелких шагов, которым аплодируют все». По словам главы МВД Украины, следует придерживаться постепенного перехода территорий Донбасса под контроль Киева.

По его плану, сначала в район должны входить миротворцы, которые будут вместе с украинскими пограничниками блокировать территорию от сил самопровозглашенных республик. Затем в населенном пункте украинские чиновники должны организовать выборы в органы местного самоуправления.