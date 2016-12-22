Напавший на Фельгенгауэр заявил о нежелании ее убивать

Обвиняемый в нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр заявил в суде, что не хотел убивать ее, и принес извинения матери журналистки. Свидетели рассказали о том, как Борис Гриц готовился к нападению

Борис Гриц (Фото: Максим Григорьев / ТАСС)

Пресненский суд Москвы 18 апреля начал рассматривать по существу уголовное дело о нападении на журналистку «Эха Москвы» Татьяну Фельгенгауэр. В ходе заседания обвиняемый Борис Гриц свою вину признал частично.

«Умысла убийства не было, я хотел ранить Татьяну Шадрину (Фельгенгауэр)», — сказал он.

Сама потерпевшая на заседание не явилась. Суд допросил коллегу радиоведущей, Иду Шарапову, которая пересказала события 23 октября 2017 года. По ее словам, Борис Гриц зашел в гостевую комнату редакции на 14-м этаже «стремительно», подошел к потерпевшей сбоку и схватил ее за шею. «И я подумала сперва, дурацкое приветствие какое, я не думала, что он нападать решил», — сказала Шарапова, пояснив, что сначала не заметила нож в руке незнакомца.

Она сообщила, что охранник на проходной обычно не проверяет заходящих в здание людей, поскольку в редакцию «Эха Москвы» приходит очень много народу. По ее словам, проверка может коснуться только «потерянных и подозрительных» лиц.

Мать потерпевшей Елена Шадрина сообщила, что до атаки ее дочери от Грица угроз не поступало. Сам обвиняемый принес ей извинения. «Вы единственный человек, перед которым я чувствую вину», — сказал он.

Троюродный племянник Грица, Алексей Моргулис, рассказал в суде, что они с Грицом обсуждали Фельгенгауэр за несколько дней до нападения. «За три-четыре дня [до атаки] он связывался [со мной], просил о встрече, рассказал о неком пристрастии к Татьяне, сказал, что хочет встретиться и объясниться, почему она его преследует и влияет телепатически, давит на сердце и мозг», — сказал Моргулис. По его словам, Фельгенгауэр неоднократно упоминалась в их разговорах, все высказывания дяди «были любовные». «Это была страсть», — отметил Моргулис. Он добавил, что Гриц просил и у него, и у своей бывшей жены узнать домашний адрес и телефон Фельгенгауэр.

Гриц в суде заявил, что многое из сказанного является недостоверным: «Я говорил разве, что влюблен в нее или испытываю чувства? .. [Я говорил, что] она изводит меня, о страсти речи не шло».

После заседания Гриц рассказал журналистам, что дважды писал Фельгенгауэр в Facebook и один раз пытался увидеться у редакции «Эха Москвы», но «она прошмыгнула мимо». Обвиняемый также писал руководству радиостанции, в том числе главному редактору Алексею Венедиктову.

23 октября прошлого года Гриц проник в редакцию «Эха Москвы» и нанес Фельгенгауэр удар ножом в шею. В ходе допроса осенью прошлого года он заявил, что знаком с журналисткой уже пять лет с помощью телепатии, а последние несколько месяцев она «сексуально изводила его телепатически».

Раненая журналистка была доставлена в столичный НИИ скорой помощи им. Склифософского, где ей была сделана операция. В больнице она провела около двух недель.



В рамках дела проведено 14 судебных экспертиз, в том числе комплексная стационарная психолого-психиатрическая экспертиза. Было установлено, что нападавший страдает шизофренией. Фельгенгауэр после возвращения на работу заявила, что сомневается в ненормальности Грица: «Этот человек не был похож на нервного психа. Мне кажется, он прекрасно все спланировал».



Источник РБК в ГУ МВД по Москве сообщал, что к материалам уголовного дела будет приобщен интернет-дневник, который, предположительно, принадлежит подозреваемому. В нем автор указывает, что Фельгенгауэр посредством телепатии «угрожала его жизни».