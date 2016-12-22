Иран представил новую систему ПВО

Иран представил новую систему противоракетной обороны «Камин-2», предназначенную для уничтожения беспилотных летательных аппаратов на малой высоте. Об этом сообщает Информационное агентство Исламской Республики (ИРНА).

Новинку продемонстрировали во время парада, приуроченного к Дню армии. Отмечается, что «Камин-2» является усовершенствованной версией системы ПВО «Мерсад», разработанной в Иране в 2010 году.

11 февраля Иран представил новую баллистическую ракету «Кадр». Дальность ее полета — до 2 тыс. км, она способна уходить от систем ПВО.