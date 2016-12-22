Юристы Telegram пожалуются на Роскомнадзор в Генпрокуратуру

Юристы Telegram намерены пожаловаться в Генпрокуратуру на действия Роскомнадзора по блокировке мессенджера, которая затронула и другие ресурсы. Об этом в своем Telegram-канале сообщил адвокат Павел Чиков.

По словам Чикова, юристы намерены к началу мая собрать все обращения и факты и после этого «катить телегу» в Генпрокуратуру для проверки законности действий.

Чиков сообщил, что в правовой департамент юридической группы «Агора» поступило 73 обращения от людей, сайты которых стали недоступными в связи с блокировкой Telegram. В некоторых случаях речь идет о бизнес-проектах — интернет-магазинах, службах доставки и так далее.

Накануне адвокат Рамиль Ахметгалиев обжаловал немедленное исполнение судебного решения о блокировке Telegram в Мосгорсуде.

16 апреля Роскомнадзор сообщил о начале блокировки Telegram по решению Таганского суда Москвы. Сопутствующие блокировки затронули IP-адреса хостинг-провайдеров Google и Amazon.

Решение о блокировке Telegram было принято по иску Роскомнадзора. Основанием стал отказ предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений.