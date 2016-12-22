Магазины в Москве перед праздниками проверят на контрафактный алкоголь

Магазины в Москве проверят на соблюдение законодательства при продаже алкоголя в преддверии майских праздников и Дня Победы. Проверки проведут в торговых точках, на которые жаловались москвичи, и в тех, где контрафактный алкоголь продавали раньше. Об этом говорится в сообщении на сайте мэра Москвы.
«Поводом для проверок могут также стать жалобы жителей на нарушения правил торговли алкоголем. Например, на продажу спиртного детям или реализацию алкогольной продукции после 23:00», — указано в сообщении.
Вечерние рейды будут длиться до 1 мая. В них задействуют сотрудников правоохранительных органов и столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции. Они будут проверять наличие лицензии на торговлю спиртным и соблюдение ограничений при реализации алкоголя. Всего планируется проверить 20 торговых точек.
Если магазин продает контрафактный алкоголь либо спиртное без лицензии, товар опишут и конфискуют. За нелегальную продажу слабоалкогольной продукции предпринимателям грозит штраф от 30 до 50 тыс. руб. За торговлю крепкими спиртными напитками — от 100 до 200 тыс. руб.
В конце февраля «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря вице-премьера Александра Хлопонина Наталью Платонову сообщали, что вице-премьер поручил Минфину и другим профильным ведомствам разработать предложения по уничтожению контрафактного алкоголя сразу после его обнаружения без решения суда. Изъятая продукция и сырье занимают много места, пока хранятся на складах, содержание которых обходится в 40 млн руб. в месяц, поясняла Платонова.